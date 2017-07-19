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Экономика

«Азбука Госзаказа» для предпринимателей пройдёт в псковском УФАС 28 июля

28 июля в псковском УФАС состоится очередная «Азбука Госзаказа» для предпринимателей, на которой будут обсуждаться проблемы участия в торгах. Мероприятие пройдет в 12:00 в актовом зале за круглым столом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

«Хороший шанс напрямую пообщаться со специалистами в области госзаказа», - отметили в ведомстве. 

На встречу приглашаются индивидуальные предприниматели, представители коммерческих организаций. Для этого необходимо зарегистрироваться, отправив заявку посредством сервиса «обратная связь» - «написать в УФАС» - «регистрация на Азбуку госзаказа» по адресу или на адрес электронной почты: to60@fas.gov.ru.

Участие бесплатное.

Вопросы необходимо предварительно направлять по электронной почте: to60@fas.gov.ru. 

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