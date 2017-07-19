Осенью в Псковской области начнется прием инвестпроектов для финансирования «Внешэкономбанком»

22:51, 19 июля 2017, ПАИ

18 июля «Внешэкономбанк» завершил в Псковской области прием заявок от кандидатов на позиции сертифицированных менеджеров и приступил к проведению заочной оценки и собеседований. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и информационной политике, кандидаты, прошедшие оба этапа отбора, заключат с банком соглашения о конфиденциальности, пройдут дистанционное обучение и тестирование.

В конце сентября кандидаты примут участие в двухдневной конференции с участием руководства банка, по итогам которой получат сертификаты, заключат соглашения о сотрудничестве и приступят к поиску инвестиционных проектов для ВЭБа в Псковской области.

Прием заявок осуществлялся на платформе Агентства стратегических инициатив «LEADER-ID» по всей территории Российской Федерации. Всего за период с 13 апреля по 7 июля банк получил 502 анкеты. В число лидеров вошли Республика Башкортостан (17), Москва (14), Красноярский край (12), Ленинградская, Нижегородская, Челябинская области и Санкт-Петербург (по 11), Алтайский и Ставропольский края, Ивановская и Пензенская области (по 10). Почти половина кандидатов (46%) представляют бизнес-сообщество своего региона, еще 30% – сотрудники региональных институтов развития, 22% кандидатов – молодые специалисты в возрасте до 30 лет. Для получения финансирования ВЭБа инвестпроекты должны соответствовать стратегическим отраслевым приоритетам банка (промышленность высоких переделов, конверсия ОПК, инновации в рамках национально-технологической инициативы, поддержка экспорта и инфраструктурные проекты), а также требованиям к стоимости и срокам реализации проектов.

В ходе работы над проектами Внешэкономбанк планирует активно задействовать все доступные меры господдержки, а также привлекать софинансирование. «Сертифицированные менеджеры станут полноправными партнерами ВЭБа в регионах, – считает заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко. – Мы обеспечим их полезными знаниями, новыми деловыми связями, материальной мотивацией за результат и карьерными перспективами. Вместе мы построим эффективный инвестиционный процесс на местах, который обеспечит регионы новыми производствами и рабочими местами».