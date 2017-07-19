Российские десантники примут участие в трех конкурсах Армейских международных игр

20:18, 19 июля 2017, ПАИ

Десантники представят Вооруженные Силы РФ в трех конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017), которые пройдут за пределами России с 29 июля по 12 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, команды Воздушно-десантных войск выступят на конкурсе «Десантный взвод», местом проведения которого в этом году выбран один из горных полигонов Китая, и в конкурсе «Соревнование расчетов БЛА» на территории Казахстана. Кроме того, трое военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ вошли в состав сборной команды ВС РФ, убывающей в Республику Беларусь на состязание «Воин Содружества».



«В настоящее время все команды завершили подготовку к международным соревнованиям, готовы к убытию в районы проведения своих конкурсов», – сказал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Он напомнил, что в ходе проведения всеармейских этапов соревнований команды от Воздушно-десантных войск выступили в 18 конкурсах, по итогам которых в тройку призеров вошли команды десантников, принимавшие участие в конкурсах «Соревнования расчетов БЛА». «Безопасная среда», «Военно-медицинская эстафета», «Воин Содружества», «Мастер оружейник», «Морской десант», «Белое солнце» и других.