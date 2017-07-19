0
18:28
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
17:44
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
16:09
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
13:31
«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
10:24
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
09:56
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
17:30
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Еще новости
Спорт

Российские десантники примут участие в трех конкурсах Армейских международных игр

Десантники представят Вооруженные Силы РФ в трех конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017), которые пройдут за пределами России с 29 июля по 12 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Так, команды Воздушно-десантных войск выступят на конкурсе «Десантный взвод», местом проведения которого в этом году выбран один из горных полигонов Китая, и в конкурсе «Соревнование расчетов БЛА» на территории Казахстана. Кроме того, трое военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ вошли в состав сборной команды ВС РФ, убывающей в Республику Беларусь на состязание «Воин Содружества». 

«В настоящее время все команды завершили подготовку к международным соревнованиям, готовы к убытию в районы проведения своих конкурсов», – сказал заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Он напомнил, что в ходе проведения всеармейских этапов соревнований команды от Воздушно-десантных войск выступили в 18 конкурсах, по итогам которых в тройку призеров вошли команды десантников, принимавшие участие в конкурсах «Соревнования расчетов БЛА». «Безопасная среда», «Военно-медицинская эстафета», «Воин Содружества», «Мастер оружейник», «Морской десант», «Белое солнце» и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
19 июля 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
19 июля 2017
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
19 июля 2017
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО) 3
«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
19 июля 2017
«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
19 июля 2017
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
19 июля 2017
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
18 июля 2017
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД
17 июля 2017
Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД

Идет загрузка...