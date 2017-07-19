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Общество

Проблемы кадастровой стоимости земли стали темой встречи в псковской Школе активного гражданина

Проблемы кадастровой оценки земли в Псковской области обсудили на очередной встрече в Школе активного гражданина. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы встречи, ответить на вопросы псковичей был приглашен юрисконсульт компании «Земля и право» Владислав Солдатенков. Вместе с ним участие в разговоре принимал директор второй управляющей компании, член регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Гусаков. 

Актуальность проблемы подчеркивалась несколько дней назад на сессия областного Собрания. Депутаты заметили, что оценка кадастровой стоимости земли не проводилась около десяти лет, и ее надо было проводить, но выводы экспертов оказались неожиданными. Кадастровые цены опередили рыночные, а стоимость земли за минувшие десять дет  возросла в 25 раз. 

«В этом году кадастровая стоимость земли в нашем регионе была снижена на два миллиарда рублей, - напомнил соорганизатор Школы активного гражданина, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. - Но налоговое бремя многим нашим землякам все равно оказалось не по карману. Поэтому даже областные депутаты взяли время до осени на поиск компромиссов».

Собравшихся интересовали и вопросы межевания, взимания членских взносов в товариществах собственников земли, правовой статус единоличников, плюсы и минусы такого ведения хозяйства. Возник и вопрос проведения независимой оценки своей земли, а также возможность оспаривания ее официальной стоимости. Оказывается, подобный механизм сегодня существует, но связан с личными материальными тратами, на которые не все могут пойти, отметили в школе.

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