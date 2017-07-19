«Долгопрудный» обыграл великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия»

21:55, 19 июля 2017, ПАИ

19 июля ФК «Луки-Энергия» проиграл ФК «Долгопрудный» (Московская область) со счётом 0:1. Как сообщается в группе великолукского клуба в социальной сети «Вконтакте», игра проходила в рамках 1-го тура ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд второго дивизиона группы «Запад».

Матч состоялся на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Единственный гол забил Алексей Тринитацкий.

Отметим, «Долгопрудный» — российский футбольный клуб из одноимённого подмосковного города, выступающий в зоне «Запад» Второго дивизиона. В сезоне 2011/2012 стал победителем Первенства России среди любительских клубов.