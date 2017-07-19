К лишению свободы и штрафу приговорили жителя Дедовичского района за поджог автомобиля

09:27, 20 июля 2017, ПАИ

В Дедовичском районе 57-летний местный житель приговорен к лишению свободы за умышленный поджог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 12 октября в период времени с 0:00 до 1:20 злоумышленник из личных неприязненных отношений к потерпевшему, возникших на почве ранее не разрешенных конфликтов, используя бутылку с горючей смесью, поджог его автомобиль, припаркованный возле дома. В результате пожара автомобиль и жилой дом были полностью уничтожены огнем.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного и обстоятельств совершенного преступления суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании материального ущерба в сумме более 3 млн рублей. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в колонии-поселении.