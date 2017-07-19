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К лишению свободы и штрафу приговорили жителя Дедовичского района за поджог автомобиля

В Дедовичском районе 57-летний местный житель приговорен к лишению свободы за умышленный поджог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что  12 октября в период времени с 0:00 до 1:20 злоумышленник из личных неприязненных отношений к потерпевшему, возникших на почве ранее не разрешенных конфликтов, используя бутылку с горючей смесью, поджог его автомобиль, припаркованный возле дома. В результате пожара автомобиль и жилой дом были полностью уничтожены огнем.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности виновного и обстоятельств совершенного преступления суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании материального ущерба в сумме более 3  млн рублей. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в колонии-поселении.

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