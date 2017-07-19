Вечер молодых поэтов и концерт группы Meskal.in состоятся сегодня в Пскове

09:18, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июля, в 18:00 в филиале Городского культурного центра (Рижский проспект, 64) состоится творческий вечер псковских молодых поэтов и музыкантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Свои стихи на суд публики представят Дина Дабришюте, Василиса Кравченко, Олег Алексеев, Валерия Барановская. Нина Витковская исполнит свои песни. Состоится дебют юного поэта Софьи Дьяковой. Кроме того, на вечере музыканты из группы Meskal.in.

Ведущий вечера - поэт Игорь Исаев. «Возможны сюрпризы», - пообещали в Союзе писателей.