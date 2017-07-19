24 взрывоопасных предмета обезврежены в Псковской области
19 июля в Псковской области уничтожены 24 ранее обезвреженных взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
Как стало известно Псковскому агентству информации, саперы уничтожили 50-миллиметровую и 120-миллиметровую минометные мины, гранату РГД-33, три гранаты Ф-1, гранату РПГ-40, семь 45-миллиметровых артиллерийских снарядов, 88-миллиметровый артснаряд, 100-миллиметровый, 122-миллиметровый, два 152-миллиметровых и пять противотанковых мин ТМ-35.