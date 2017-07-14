Историю воссоединения Крыма с Россией впишут в школьную программу

14:39, 20 июля 2017, ПАИ

История воссоединения Крымского полуострова с Россией будет включена в школьную программу. Министерство образования и науки РФ готовит пилотный проект по проведению уроков современной истории России, посвященных основным направлениям государственной политики за последние три года. Об этом пишет газета «Известия».

Как пояснили в ведомстве, существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности. Знания о событиях последних лет помогут учащимся сформировать целостную картину современного мира, считают в министерстве. Ведомство подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию.

«Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся», — отметили в Минобрнауки. — Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках».

Напомним, что в 2013 году президент России Владимир Путин говорил о необходимости разработать единые школьные учебники истории России, которые будут лишены внутренних противоречий и написаны хорошим русским языком. Позднее Минобрнауки объявило, что действующий перечень учебников будет существенно сокращен, а может быть, и вовсе заменен: три новые линейки пособий (1–4-й, 5–9-й и 10–11-й классы) будут представлены уже в нынешнем году.