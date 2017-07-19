Несуществующую задолженность по зарплате взыскали работники с плюсского «Сервиса»

12:10, 20 июля 2017, ПАИ

В Плюсском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному предприятию «Сервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в феврале должностные лица предприятия обратились к мировому судье судебного участка №15 Плюсского района с заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании с «Сервиса» задолженности по заработной плате. При этом в качестве доказательств обоснованности заявленных требований в судебный участок были представлены фиктивные справки о наличии задолженности за период с ноября 2016 по февраль 2017 года на общую сумму 100 тысяч рублей.

Суд на основании подложных сведений принял решения о взыскании с предприятия в пользу работников сумм несуществующей задолженности по заработной плате. В результате исполнения судебного решения денежные средства были перечислены на банковские счета должностных лиц, которые распорядились ими по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного следствия, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.