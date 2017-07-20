В «кей-граб» будут соревноваться воздухоплаватели в Великих Луках

09:37, 20 июля 2017, ПАИ

26 июля в небе Великих Лук состоится соревнование воздухоплавателей «кей-граб», что переводится как «попади в цель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

За победу будут бороться одиннадцать аэронавтов: им предстоит, пролетая над рекой Ловатью, с высоты попасть маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране у центрального моста. Соревнование при благоприятной погоде начнется в 19:30 и продлится до 21:30. Тактику достижения цели каждый пилот определяет сам: кто-то заходит на нее несколько раз, кто-то максимально снижается над водой, кто-то маневрирует над мостом через Ловать и набережными, откуда для зрителей открывается максимально красивый вид на аэростаты.

На время проведения соревнования центральный мост через Ловать станет пешеходной зоной. С 19:30 до 21:30 будет закрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина от улицы Некрасова до улицы Чайкиной, в качестве маршрута объезда можно воспользоваться улицей Транспортная магистраль, улицами Винатовского и Холмской.