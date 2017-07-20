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Общество

Пьяную женщину за рулём «Форда» остановила полиция в Пскове

В Пскове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 20 июля, около 5:00 в Пскове на улице Кузбасской дивизии стражи порядка остановили  автомашину «Форд». Выяснилось, что иномаркой управляла 37-летняя гражданка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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