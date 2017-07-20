21-22 июля в Пскове пройдут 7-е Василёвские чтения

09:50, 20 июля 2017, ПАИ

21-22 июля в Пскове пройдут 7-е Василёвские чтения, Почётного гражданина Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836-1901), 180-летию коллекционера, собирателя псковских древностей Фёдора Михайловича Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа, исследователя Псковского края Леонида Ивановича Софийского (1877-1933). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы чтений.

21 июля в 9:30 состоятся лития и возложение цветов на могилы Ивана Василёва, Фёдора Плюшкина, Натана Левина (городское Дмитриевское кладбище, Плехановский посад, 74).

В 10:30 начнется историко-краеведческая конференция.

В 17:05 запланирована презентация книги «Зарождение высшего образования в Псковском крае» псковского историка, профессора кафедры отечественной истории ПсковГУ Анатолия Филимонова (Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Псков, Октябрьский пр., 19а, читальный зал).

22 июля в 10:00 стартует международный вебинар с ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» (Белоруссия). Тема выступлений: «Почётные граждане города Борисова», «Почётные граждане города Пскова» (Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Октябрьский пр., 19а, читальный зал).

В 11:05 запланирована экскурсия участников чтений в город Гдов с посещением Гдовского музея истории края, Трутнево (Трутневские пещеры) и Кярово Гдовского района Псковской области.

В рамках чтений их участники ознакомятся с книжно-иллюстративными выставками книг: «Исследователь Псковской старины Иван Иванович Василёв», «Коллекционер, собиратель древностей - Фёдор Михайлович Плюшкин», «Исследователь истории города Опочки – Леонид Иванович Софийский», «Памяти исследователя Пскова, краеведа Натана Феликсовича Левина».

Виртуальную выставку «Фёдор Михайлович Плюшкин (1837–1911). Из фондов Государственного архива Псковской области» представит Ольга Бобровская, ведущий археограф отдела информации, публикации и научного использования документов.

В чтениях примут участие историки, краеведы, музейные сотрудники, библиотекари из Москвы, Пскова, Гдова.