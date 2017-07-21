Учреждения псковского Пенсионного фонда стали доступнее

22:26, 20 июля 2017, ПАИ

В рамках государственной программы «Доступная среда» в учреждениях Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области выполнен комплекс мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

В частности, у зданий клиентских служб оборудованы парковочные места для инвалидов. Входы в здания снабжены пандусами, опорными перилами и кнопками вызова специалиста. Также предусмотрены лестничные подъемники, для обслуживания таких граждан на этаже выше первого. Входные площадки и тамбуры зданий оборудованы покрытиями, не допускающими скольжение в зимнее время.

Входы в клиентские службы оснащены комплексом рельефных плоско-выпуклых изделий, обеспечивающих слабовидящим и незрячим людям тактильную доступность важной информации. Все дверные проемы на пути следования людей с нарушениями зрения обозначены яркими контрастными цветами.

В клиентских службах крупных районных центров для обслуживания инвалидов-колясочников предусмотрены места для размещения кресла-коляски, оборудованы специальные кабинки и санитарные комнаты.

В текущем году в целях облегчения общения с людьми, пользующимися слуховыми аппаратами, проводятся работы по дооборудованию залов клиентских служб переносными индукционными панелями для беспроводной передачи аудиоинформации в слуховой аппарат.

В дальнейшем планируется поэтапное приведение в соответствие с требованиями «дорожной карты» клиентских служб всех территориальных органов ПФР области.

Отметим, что большинство государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить и в электронном виде. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг и воспользоваться «Личным кабинетом гражданина» на официальном сайте ПФР. У официального сайта Пенсионного фонда существует также специальная версия для людей с ослабленным зрением. Она дублирует информацию с сайта, но отличается специальными настройками. На странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон.

Кроме того, в июне на сайте Пенсионного фонда появилась новая функция – голосовой ассистент. Теперь все публикуемые материалы можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для слабовидящих граждан.

Также передвижная мобильная клиентская служба отделения продолжает свою работу. «Мобильный офис» ориентирован на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в районное управление по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителей отдаленных сел и поселков региона.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».