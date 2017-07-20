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Общество

Пскович зарезал сожительницу из-за ревности

В Пскове в дежурную часть ФГУП «Охрана Росгвардии по Псковской области» обратились граждане, которые обнаружили труп женщины в хозяйственном помещении на улице Калинина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе  регионального Отдела Росгвардии, от местных жителей, правоохранители получили информацию, что к преступлению может быть причастен мужчина без определенного места жительства. В ходе обследования бесхозных построек, стражи порядка заметили гражданина, внешность которого совпадала с полученными приметами. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Позже мужчина признался, что ударил сожительницу ножом из-за ревности.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ  (убийство). 

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