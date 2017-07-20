Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города

12:32, 20 июля 2017, ПАИ

В рамках праздничной программы в День города в Пскове 22 июля, на Октябрьской площади будут организованы специальные фотозоны от партнеров мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Все гости смогут не только сфотографироваться в оригинальных фото-пространствах, но и выложить свои фото в социальные сети и принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков», - добавили организаторы.

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.