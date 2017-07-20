0
16:56
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
16:28
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
15:02
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
15:01
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
14:06
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
12:47
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
12:32
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
Еще новости
Общество

Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города

В рамках праздничной программы в День города в Пскове 22 июля, на Октябрьской площади будут организованы специальные фотозоны от партнеров мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Все гости смогут не только сфотографироваться в оригинальных фото-пространствах, но и выложить свои фото в социальные сети и принять участие в розыгрыше ценных призов и подарков», - добавили организаторы.

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки  от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • День Пскова - 2017
Всероссийский Фестиваль красок состоится в Пскове 22 июля Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города «Песни июльского вечера» прозвучат на праздновании Дня города Пскова Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города Начальник УГХ пообещал, что на утро после Дней города псковичи не увидят следов праздника Псковских мужчин приглашают выступить в качестве моделей 21 июля псковичам покажут обряд одевания невесты В День города псковичей ждут концерты, фестивали, фейерверк
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
20 июля 2017
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
20 июля 2017
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
20 июля 2017
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
20 июля 2017
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
20 июля 2017
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»

Идет загрузка...