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26 человек пострадали на псковских дорогах за прошедшие 7 дней

С 13 по 20 июля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 26 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокирован один пострадавший и один погибший.

Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Три раза осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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