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Общество

Ремонт дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи ведётся в Псковском районе

В Псковском районе выполняется ремонт участков автодороги Подборовье – Лопатово – Боровичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.   

В настоящее время в Псковском районе ГБУ ПО «Псковавтодор» ведёт работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия между деревнями Лопатово и Струбач (км 12+742 – км 16+773), а также участка, проходящего через Большое Загорье и Чудинково (км 25+692 – км 31+502).

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