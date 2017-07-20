Ремонт дороги Подборовье – Лопатово – Боровичи ведётся в Псковском районе
В Псковском районе выполняется ремонт участков автодороги Подборовье – Лопатово – Боровичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.
В настоящее время в Псковском районе ГБУ ПО «Псковавтодор» ведёт работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия между деревнями Лопатово и Струбач (км 12+742 – км 16+773), а также участка, проходящего через Большое Загорье и Чудинково (км 25+692 – км 31+502).