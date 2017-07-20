Принять участие в проекте «ЛИФТ» предлагают псковичам

12:05, 20 июля 2017, ПАИ

Молодежь Пскова приглашают принять участие в проекте «ЛИФТ». «Молодежный кластер под названием «ЛИФТ» – это уникальное свободное пространство, где творчество, наука и образование становятся доступными для каждого, а приобретение новых знаний принимает форму интеллектуального развлечения», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Проект создает все условия для развития уже имеющихся навыков и получения новых знаний и умений в различных сферах деятельности: от 3D-моделирования до создания инфографик и литературных произведений. «Образовательные лекции, семинары, мастер-классы, курсы – каждый сам выбирает, чему хочет научиться или научить других», - отмечают организаторы.

«Двери ЛИФТа всегда открыты для тех, кто готов делиться своими знаниями, опытом и идеями, – отмечают организаторы. – Если вы стремитесь к саморазвитию и хотите быть в самом центре интеллектуального пространства, где постоянно кипит активность, - присоединяйтесь и распахните свой интеллект!»

Создателями проекта являются молодежная организация «Вечевой Орден» и досуговый центр «Юный техник». Располагается «ЛИФТ» по адресу: Псков, улица Коммунальная, 19 (ДОСААФ), второй этаж. Более подробную информацию можно получить тут.