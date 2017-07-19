Транзит 19 тонн польских яблок запрещён в Пыталовском районе

11:34, 20 июля 2017, ПАИ

19 июля в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запрещен транзит из Польши в Казахстан партии свежих яблок весом более 19 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие информации об импортере, указанной в фитосанитарном сертификате, данным в товарно-сопроводительных документах. Партия подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу, возвращена на сопредельную территорию.