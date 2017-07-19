Пожилая псковичка перевела 104 тысячи мошеннику с тремя классами образования

11:34, 20 июля 2017, ПАИ

62-летняя жительница Псковской области перевела 44-летнему ранее не судимому мошеннику из Пензы с тремя классами образования 104 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Обнаружив в интернете размещенное псковичкой объявление о сдаче в аренду квартиры он сообщил ей, что проживает в городе Орехово-Зуево Московской области, хочет приехать в Псков в командировку и готов в качестве арендной платы за первый месяц перечислить на банковскую карту потерпевшей денежные средства.

Потерпевная подключила к своей банковской карте услугу «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру, находящемуся в пользовании злоумышленника. После этого мошенник получил доступ к принадлежащим ей денежным средствам.

Переведя со счета потерпевшей 20000 рублей на ее банковскую карту и сообщил о якобы ошибочном зачислении принадлежащих ему денежных средств в размере 20 тысяч рублей вместо условленных 8000 рублей. После этого он потребовал от нее возврата «своих» денег путем зачисления на баланс используемых им двух SIM-карт с абонентскими номерами, что она и сделала, переведя через банковские терминалы на каждый из указанных абонентских телефонных номеров по 10000 рублей.

В тот же день, продолжая следовать указаниям злоумышленника, потерпевшая через банковский терминал перевела со своего банковского счета на свою банковскую карту денежные средства в размере 26000 рублей, которые обналичила и при помощи банковского терминала в три этапа зачислила на баланс двух абонентских номеров злоумышленника.

На следующий день мужчина снова позвонил потерпевшей и сообщил заведомо ложные сведения о том, что его работодатель готов перечислить на ее банковскую карту денежные средства в размере 60000 рублей для оплаты предстоящих коммунальных платежей за арендуемую квартиру, и уговорил женщину снять их и зачислить на баланс используемых им абонентских номеров сотовой связи за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей.

Потерпевшая, следуя указаниям мошенника, перевела со своего банковского счета на свою банковскую карту денежные средства в сумме 60000 рублей, которые обналичила и при помощи банковского терминала зачислила на баланс пяти абонентских номеров виновного 58000 рублей. Действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 104000 рублей.

Аналогичным способом в марте текущего года этим злоумышленником похищены денежные средства у 71-летней жительницы Кемерово и 60-летней жительницы Мурманска.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.