Усилить борьбу с коррупцией, киберпреступностью и мошенничеством на рынке жилья поручено псковским полицейским

13:03, 20 июля 2017, ПАИ

20 июля состоялась коллегия УМВД России по Псковской области, посвященная итогам работы в первом полугодии. В заседании приняли участие руководители подразделений управления, органов исполнительной и законодательной власти, правоохранительных, надзорных и судебных органов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

От имени администрации Псковской области участников коллегии присутствовал исполняющий полномочия губернатора Максим Жаворонков. Он поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу по обеспечению правопорядка и безопасности на территории региона, конструктивное взаимодействие с органами власти и деятельность по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«Главный результат этой работы — сохранение на протяжении последних двух лет тенденции к снижению общего количества преступлений. За полгода сокращение составило более 22%», — сказал и. п. губернатора и выразил надежду, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Максим Жаворонков также отметил рост раскрываемости всех видов преступлений - с 52 до 64%. По его мнению, именно обеспечение неотвратимости наказания в конечном итоге формирует позитивный образ правоохранительной системы в глазах населения.

Отдельно и. п. губернатора остановился на тех направлениях работы полиции, которым, по мнению региональных властей, стоит уделить особое внимание. В первую очередь, речь идет о борьбе с коррупцией, с киберпреступностью, а также с мошенническими действиями в сфере строительства жилья. «Каждый пятый, кто пришел 17 июля на проводимый членами Совета при президенте РФ по правам человека прием граждан, говорил о неэффективности работы по их защите от действий недобросовестных застройщиков. Граждане рассчитывают на вашу помощь и защиту их прав», — подчеркнул Максим Жаворонков.

В свою очередь начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин обозначил основные итоги работы ведомства в первом полугодии. Среди положительных тенденций он назвал снижение числа зарегистрированных преступлений, увеличение раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, рост раскрываемости «по горячим следам», а также количества уголовных дел, возбужденных в первые сутки.

При этом глава УМВД отметил, что по-прежнему есть замечания по раскрываемости преступлений прежних лет, выявлении преступлений экономической и коррупционной направленности.

Среди районных отделов полиции, показывающих стабильно высокие показатели в работе, Юрий Инстранкин назвал Невельский, Новосокольнический, Дедовичский и Бежаницкий отделы. По итогам полугодия улучшили результаты отделы внутренних дел города Пскова и Опочецкого района.

Руководитель УМВД также определил приоритеты дальнейшей работы. Ключевой задачей Юрий Инстранкин назвал быстроту и оперативность реагирования сотрудников полиции на заявления и обращения граждан, а также принятие по ним законных решений. Важным направлением работы начальник управления считает и декриминализацию подростковой среды.

В продолжение коллегии отличившиеся сотрудники Управления МВД России по Псковской области получили государственные и ведомственные награды, а также специальные звания.