Кража автозапчастей раскрыта в Великих Луках

13:08, 20 июля 2017, ПАИ

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Великих Луках гражданина, подозреваемого в хищении автозапчастей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, кража была совершена вечером 18 июля из квартиры дома по Вокзальному переулку. Ущерб устанавливается. Данное преступление удалось раскрыть по «горячим следам»: сотрудники патрульно-постовой службы, следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на незнакомца, который переносил запасные части от автомобиля. Происхождение данного груза гражданин объяснить не смог.

Этого безработного ранее неоднократно судимого 51-летнего великолучанина доставили для разбирательства в ОМВД России по городу Великие Луки. Похищенное изъято. В настоящее время проводится проверка.