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Общество

Бесплатно сдать кровь на ВИЧ могут псковичи в подразделениях поликлиники

Псковичей пришлают бесплатно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, это возможно после заполнения добровольного согласия на медицинское вмешательство и оформления направления у любого врача, в доврачебном кабинете, в отделении профилактики.

Анализы можно сдать в поликлинике № 1 (улица Кузнецкая, 19, телефон: 66-53-57, доврачебный кабинет № 12, кабинеты профилактики №№ 54, 55, 56, 57); в поликлинике № 2  (Коммунальная, 23, телефон: 56-96-98, доврачебный кабинет № 4, кабинеты профилактики №№ 33, 34а); в поликлинике № 3 (Индустриальная, 8, телефон: 53-33-88, доврачебный кабинет № 7, кабинеты профилактики №№ 26, 27).

Сдать кровь на анализ можно анонимно, после чего получить консультацию в Псковском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном по адресу: улица Кузнецкая, дом 23, процедурный кабинет, с 9:00 до 13:00, телефон: 20-15-73.

Тест избавит от ненужного страха и позволит своевременно получить консультацию и медицинскую помощь, отметили в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника». Тестирование на ВИЧ является добровольным. Результаты тестирования конфиденциальны и не подлежат огласке.

Администрация Псковской городской поликлиники: 53-49-42, 53-62-14.

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