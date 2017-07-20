Второй этап ремонта моста 50-летия Октября проходит в Пскове

13:28, 20 июля 2017, ПАИ

Ко второму этапу ремонта моста 50-летия Октября в Пскове приступила подрядная организация, работавшая с сооружением в прошлом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Напомним, с марта по октябрь 2016 года был выполнен ремонт конструкций инженерного сооружения: проведен ремонт основных балок и крайних опор, замена тротуарных плит, мостового полотна, асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, организована гидроизоляция, обустроены локальные очистные сооружения, произведено инъектирование трещин, образовавшихся за 49 лет службы сооружения.

В данный момент работы ведутся в низовой части моста. Идет укрепление конусов береговой части сооружения. В ходе производства работ на участке еще не укрепленного грунта в период сильного дождя произошел размыв части откоса, который в данный момент подрядчиком ликвидирован, предстоит укрепление береговой линии и благоустройство. Кроме того, подрядчик производит покраску подмостового пространства, установит видеонаблюдение и навигационные знаки.

Отметим, ремонт мостового сооружения проводится в Пскове впервые за 30 лет на средства федерального и областного бюджетов благодаря консолидации усилий региональных и городских властей. Объем финансирования - около 200 млн рублей.