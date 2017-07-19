Перевозившиеся под видом косметики польские яблоки обнаружены в Кунье

13:40, 20 июля 2017, ПАИ

На посту весового контроля в посёлке Кунья задержано транспортное средство, следовавшее из Белоруссии с плодоовощной продукцией без фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении досмотра в грузовом отсеке были обнаружены свежие яблоки весом более 20 тонн (21,6 тонны) происхождения Польши, что подтверждено наличием маркировки на упаковочных ящиках. Данная партия следовала под процедурой таможенного транзита, место завершения таможенного оформления которой в Москве. Товарно-транспортные документы предоставлены на ввоз в Российскую Федерацию косметического товара из Литвы.

В настоящее время в отношении данного груза проводится разбирательство со стороны таможенных органов. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.