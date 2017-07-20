Конкурс лучших практик социально-экономического развития субъектов стартовал в России

22:54, 20 июля 2017, ПАИ

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который продлится до 15 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, конкурс проходит в соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и решением Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Мероприятие проводится второй год с целью выявления лучших социально-экономических практик, подтвердивших свою эффективность в регионах, способствующих улучшению делового климата, повышению инвестиционного потенциала территорий.

Конкурсные работы принимаются по 7 номинациям: "Развитие человеческого капитала", "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений",

"Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона", "Обеспечение доступности услуг в социальной сфере", "Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе", "Развитие туристического потенциала региона" и "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности".



Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018", где пройдет церемония награждения и вручение памятных призов.



Заявки принимаются от региональных органов власти. Обязательное условие - подтверждение описания и результатов реализации практики, подписанное руководителем регионального отделения одной из ведущих деловых ассоциаций либо руководителем общественной палаты субъекта РФ.



Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте агентства.