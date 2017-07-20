0
21:35
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
15:18
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
12:28
Выгодное дело
17:51
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
10:25
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»
16:41
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
12:25
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
Еще новости
Экономика

Конкурс лучших практик социально-экономического развития субъектов стартовал в России

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который продлится до 15 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, конкурс проходит в соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и решением Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Мероприятие проводится второй год с целью выявления лучших социально-экономических практик, подтвердивших свою эффективность в регионах, способствующих улучшению делового климата, повышению инвестиционного потенциала территорий. 

Конкурсные работы принимаются по 7 номинациям: "Развитие человеческого капитала", "Вовлечение общественности в принятие ключевых решений", 
"Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона", "Обеспечение доступности услуг в социальной сфере", "Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе", "Развитие туристического потенциала региона" и "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности".

Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018", где пройдет церемония награждения и вручение памятных призов. 

Заявки принимаются от региональных органов власти. Обязательное условие - подтверждение описания и результатов реализации практики, подписанное руководителем регионального отделения одной из ведущих деловых ассоциаций либо руководителем общественной палаты субъекта РФ. 

Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте агентства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
20 июля 2017
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
19 июля 2017
Сосиски, маргарин и сахар подорожали в псковских магазинах за прошедшую неделю
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
18 июля 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино»
18 июля 2017
Компания «Сибирский гостинец» рассматривает возможность строительства второй очереди завода в «Моглино» 1
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены
15 июля 2017
Владимир Путин: Производителям бензина не позволят задирать цены 2
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
14 июля 2017
Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья 4
Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли
12 июля 2017
Конституционный суд признал право граждан не платить за экспертизу при переоценке кадастровой стоимости земли 1
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 4

Идет загрузка...