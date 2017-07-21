68 пожилых псковичей освоили компьютеры за полгода

22:42, 20 июля 2017, ПАИ

В первом полугодии азам компьютерной грамотности на базе Псковского областного центра занятости населения обучены 68 граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения, обучение проходило за счет внутренних ресурсов отделений центра.

В рамках реализации Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» на профессиональное обучение в образовательные организации напрвлены 13 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Напомним, Правительство Российской Федерации распоряжением от 5 февраля 2016 года № 164-р утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Документ разработал Минтруд России в соответствии с поручением президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета о развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста 5 августа 2014 года. Стратегия определяет цели, принципы, задачи и приоритетные направления государственной социальной политики в отношении граждан старшего поколения. Одними из приоритетных направлений стратегии являются стимулирование занятости граждан пожилого возраста и обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам.