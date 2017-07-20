Фестиваль водных фонариков пройдет в День города в Пскове

14:07, 20 июля 2017, ПАИ

22 и 23 июля в 21:00 в Пскове на набережной у Троицкого моста пройдет Фестиваль водных фонариков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы - арт-проект «Вместе Зажигаем».

По словам организаторов, спуск фонариков на воду – настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Нужно расправить лепестки фонарика и, нашептывая «сокровенные мечты», зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением. Можно отправить в плаванье фонарик-куб, который принесет владельцу «материальные блага»: для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика должна быть прикреплена записка с пожеланиями.

«Театра Огня и Света «Без Границ» раскрасит сумеречное небо Пскова. Сюрпризом для гостей станет горячая линия смс-сообщений, которые ведущий будет озвучивать в течение всего вечера», - отмечают организаторы.

Вход на фестиваль свободный. Подробности тут.