Всероссийский Фестиваль красок состоится в Пскове 22 июля

15:23, 20 июля 2017, ПАИ

22 и 23 июля в 14:00 в Пскове на набережной реки Псковы у Троицкого моста состоится Всероссийский Фестиваль красок . Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе фестиваля – сеты от лучших диджеев Пскова, выступления кавер-групп и танцевальных коллективов. Каждый новый час фестиваля будет ознаменован массовым залпом яркой натуральной краски, имеющей сертификаты качества и прошедшей проверки на безопасность.

Кроме того, гостей Всероссийского Фестиваля красок ждет масштабная зона развлечений и фудкорт. «Каждый, кто 22 и 23 июля придет на набережную, получит шанс выиграть пакет фирменной краски, сделать селфи со сцены и еще десяток интересных призов. Вход на фестиваль будет свободным и без возрастных ограничений», - отметили организаторы.

Всероссийский Фестиваль красок в 2017 году проходит в 115 городах страны. В Пскове фестиваль проводится уже второй раз за лето. Главная цель фестиваля – объединить тысячи людей разного возраста и предоставить им возможность весело провести выходные на открытом воздухе.

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