Более 9 тысяч псковских школьников стали участниками акции «Карьера - 2017»

21:45, 20 июля 2017, ПАИ

Участниками акции «Карьера - 2017» в Псковской области стали 9 тыс. 359 школьников из 125 общеобразовательных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по труду и занятости населения.

С 2005 года органы службы занятости населения Псковской области в феврале-июне ежегодно проводят профориентационную акцию «Карьера». Целевая группа - выпускники общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования, педагогические кадры, родители и другие заинтересованные социальные партнёры. Цель проведения акции - оказание информационной и консультационной помощи в трудоустройстве выпускникам профессионального образования и профессиональном самоопределении учащимся общеобразовательных организаций, актуализация востребованных на рынке труда региона профессий (специальностей), связь системы образования с работодателем.

В этом году специалисты органов службы занятости населения совместно со специалистами органов образования организовали для школьников 23 посещения (1281 человек) «Дней открытых дверей» в организациях профессионального образования; 10 (544 человека) конкурсов рисунков «Как я представляю свою будущую профессию»; 2 (62 человека) конкурса сочинений; 350 (1354 человека) тематических бесед. Выпускники школ участвовали в 29 (449 человек) профориентационных уроках; 35 (439 человек) лекциях; 3 (46 человек) факультативных занятиях; 155 (2792 человека) классных часах. Специалисты органов службы занятости населения приняли участие в 50 родительских собраниях для 817 родителей. Для выпускников школ было организовано 70 экскурсий (1 тыс. 387 человек) более чем на 50 предприятий (организаций) области.

Отделения ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» городов и районов предоставили информацию для 87 профориентационных стендов и 86 уголков по профориентации в школах области.

В 2017 году органы службы занятости организовали 63 ярмарки вакансий и учебных мест, в том числе 10 учебных, в которых приняли участие 1 тыс. 493 учащихся.

В рамках реализации Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» специалисты органов службы занятости населения оказывают выпускникам образовательных организаций, учащимся и студентам государственные услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. В январе-июне государственные услуги по профессиональной ориентации получили 1 тыс. 952 учащихся общеобразовательных организаций Псковской области, 80 выпускников профессиональных образовательных организаций и 11 выпускников вузов.