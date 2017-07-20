Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях

21:35, 20 июля 2017, ПАИ

За первое полугодие сельхозпредприятия Псковского района произвели более 18 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 1,6 тысяч тонн больше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

На выращивании молодняка крупного рогатого скота телятница Лилия Растопчина из ООО «ПсковАгроИнвест» получила среднесуточный привес 957 граммов, более 700 граммов достигнут среднесуточный привес у Елены Бондаренко из ЗАО «Агрофирма «Победа» и Людмилы Макаровой из ООО «Смена».

Операторы-птицеводы из ООО «Племрепродуктор «Назия» Татьяна Палатовская, Татьяна Завсиголова и Елена Фёдорова на выращивании цыплят бройлеров получили среднесуточный привес по 61 грамму.

У операторов-свиноводов Ольги Исламовой и Галины Бондыревой из ООО «ПсковАгроИнвест» на откорме свиней среднесуточный привес составил 757 и 755 граммов соответственно. Носа Ирина получила от одной свиноматки по 12 поросят.