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Политика

21 июля завершается выдвижение кандидатов для участия в выборах в Островском и Усвятском районах

21 июля в 24:00 истекает срок подачи заявлений на выдвижение кандидатов на выборы выборы главы муниципального образования и депутатов районного Собрания Островского района и депутатов районного Собрания Усвятского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. 

Стоит отметить, что выборы главы муниципального образования в этом году будут всенародные, последние «прямые выборы» в районе состоялись в 2009 году. На выборах в районное Собрание всего будет замещено 15 депутатских мандатов : 10 - по единым партийным спискам и 5 -по одномандатным избирательным округам.

На данный момент на должность главы Островского района претендует 5 человек, выдвинутые партиями «Гражданская Платформа», «Единая Россия» , «Коммунисты России», ЛДПР и «Родина». Заявления на выдвижение на выборы депутатов районного Собрания подали 65 человек. 45 кандидатов в депутаты выдвинуты по единым спискам избирательных объединений («Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия»), 20 человек по 5-ти одномандатным избирательным округам, из них один кандидат - в порядке самовыдвижения.

В среднем в Островском районе на один мандат по единым партийным спискам (10 мандатов) и на один одномандатный избирательный округ (5 мандатов) претендуют по четыре кандидата. 

На выборах депутатов Собрания Усвятского района пока выдвинулись 46 кандидатов, всего предстоит заместить 15 вакантных мандатов: 10 по единым партийным спискам и 5 по одномандатным избирательным округам. 29 кандидатов в депутаты выдвинуты по единым спискам избирательных объединений и 17 человек по пяти одномандатным избирательным округам от пяти региональных парламентских политических партий - «Единрй России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».Таким образом, в Усвятском районе на один мандат по единым партийным спискам (10 мандатов) и на один одномандатный избирательный округ (5 мандатов) в среднем претендуют по 3 кандидата.

До 18:00 26 июля кандидаты от избирательных объединений и самовыдвиженцы должны сдать в ТИКи Островского и Усвятского районов все документы для регистрации, избирательные объединения и самовыдвиженцы также должны предоставить подписные листы (исключение составляют 5 региональных парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей). При подаче документов у всех кандидатов и политических партий должны быть открыты специальные счета в банке.

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21 июля завершается выдвижение кандидатов для участия в выборах в Островском и Усвятском районах Один день остался у потенциальных кандидатов для выдвижения на выборы в Собрание депутатов Псковского района От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 19 июля завершится выдвижение кандидатов в депутаты собраний пяти районов Псковской области Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области 80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района 16 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты Великолукской гордумы 268 тысяч рублей добавили ТИК Пскова на проведение выборов в гордуму Завершается выдвижение кандидатов в гордумы Пскова и Великих Лук
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