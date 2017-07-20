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Общество

Волонтеров приглашают помочь в ремонте сельского клуба в Бежаницком районе

Клуб друзей Полистовского заповедника приглашает волонтёров, готовых продолжить ремонтные работы клуба в деревне Цевло Бежаницкого района, а также добровольцев с опытом организации пунктов раздельного сбора отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Клуб, находящийся в деревне Цевло, - единственное «общественное место», в актовом зале которого жители сельского поселения «Полистовское» могут сообща провести значимые события, отметить праздники. Во время каникул помещение становится местом занятий для ребят из Клуба друзей Полистовского заповедника: под руководством наставников-добровольцев они рисуют, мастерят поделки, готовят театральные постановки и праздничные концерты.

«Сейчас в клубе идёт активная подготовка ко Дню деревни Цевло, который состоится 22 июля: юные жители деревни заняты кропотливым трудом – изготовлением памятных сувениров, которые будут вручены гостям праздника. Технику изготовления сувениров ребята освоили, посещая творческие занятия Татьяны Морель, волонтёра из Москвы, в рамках эколого-просветительского проекта «Деревня добротой богата» в июне этого года», - рассказали в пресс-службе.

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