Концерт камерной музыки пройдёт на открытии выставки «Художники — городу» в Пскове
21 июля в 18:00 в Выставочном зале Пскова откроется экспозиция «Художники — городу», посвящённая празднованию Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая Выставочным залом Марина Авдалян.
На выставке будут представлены живописные полотна и работы по графике членов Союза художников Пскова и Псковской области. Специальный гость вечера — лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного оркестра «Кончертато» Николай Егоров. В качестве подарка музыкант, играющий на виолончели, в сопровождении фортепиано подарит псковичам полноценный концерт камерной музыки «Итальянское солнце». Концерт бесплатный, проводится в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь».
Вход свободный.