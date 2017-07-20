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Культура

Концерт камерной музыки пройдёт на открытии выставки «Художники — городу» в Пскове

21 июля в 18:00 в Выставочном зале Пскова откроется экспозиция «Художники — городу», посвящённая празднованию Дня города. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заведующая Выставочным залом Марина Авдалян.

На выставке будут представлены живописные полотна  и работы по графике членов Союза художников Пскова и Псковской области. Специальный гость вечера —  лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного оркестра «Кончертато» Николай Егоров. В качестве подарка музыкант, играющий на виолончели, в сопровождении фортепиано подарит псковичам полноценный концерт камерной музыки «Итальянское солнце». Концерт бесплатный, проводится в поддержку благотворительного фонда «Подари жизнь».

Вход свободный.

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