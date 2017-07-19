Сергей Перников посетил одного из лидеров рыбной отрасли в Псковской области

15:10, 20 июля 2017, ПАИ

20 июля заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников в рамках рабочей поездки в Гдовский район посетил предприятия по добыче и переработке рыбы ЗАО «Гдовский рыбозавод» и ООО «Грико». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слжубе областной администрации.

С недавнего времени обе компании принадлежат одному собственнику, который намерен наращивать производство. Сейчас на предприятиях трудятся 60 человек, местные жители, средняя зарплата в сезон — от 15 до 20 тысяч рублей.

В ходе визита Сергей Перников посетил цех первичной обработки рыбы, посмотрел, как осуществляется укладка, заморозка и упаковка продукции.

Руководитель предприятий Сергей Фадеев рассказал, что организация ловит рыбу в Теплом и Чудском озерах с помощью заколов. Основные объекты промысла — судак, лещ, окунь, налим, щука. За полгода они выловили 51 тонну рыбы, что составляет 18% от годовой квоты. Конечный продукт — замороженные полуфабрикаты — экспортируют в страны Европы.

Также он сообщил, что благодаря поддержке администрации области по договорам лизинга им удалось обновить автомобильный парк и льдогенераторы. В планах - замена орудий лова и судов.

«Предприятие является одним из лидеров рыбной отрасли в регионе и имеет все необходимое техническое оснащение на сегодняшний день. И, как мне кажется, хорошие перспективы для развития с учетом формирования собственной сырьевой базы и наличия собственного рыбодобывающего предприятия», — сказал в заключение визита Сергей Перников.