До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля

15:02, 20 июля 2017, ПАИ

21 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +18 до +23.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.