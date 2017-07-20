Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

16:56, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из ресторана отеля «Покровский» стал президент Федерации футбола Псковской области, депутат регионального парламента, актёр Алексей Севастьянов.

Одной из тем эфира станет судьба футбольного клуба «Псков-747». Алексей Севастьянов даст оценку состоявшемуся вчера матчу с ФК «Муром», который стал первым для псковского клуба в новом сезоне ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017/18. Эта встреча закончилась для псковичей поражением со счётом 2:0. Также президент Федерации расскажет о перспективах клуба и его тренерского штаба, о возможных кадровых решениях. Кроме того, в программе речь пойдёт об актёрской карьере гостя. Он поделится воспоминаниями о съёмках в картине «Брат-2», которой исполняется 20 лет.

Свои вопросы Алексею Севастьянову можно оставить на странице ПАИ-live.