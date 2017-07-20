В Фельдшерско-акушерском пункте на острове Залита появился новый медик

15:35, 20 июля 2017, ПАИ

В фельдшерско-акушерский пункт на острове Залита Псковского района поступил на работу новый сотрудник с 20-летним стажем. Фельдшер уже переехал в служебное жилье и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на Псковскую межрайонную больницу, структурным подразделением которой и является Залитский ФАП.

Доктор будет принимать пациентов по рабочим дням с 8:30 до 13.00, а с 13.00 до 16.00 — обслуживать вызовы на дому.

В Залитском ФАПе не было фельдшера около 4 месяцев. В этот период жителей острова обслуживала выездная бригада врачей Псковской межрайонной больницы. Дважды в месяц специалисты приезжали на остров, чтобы провести диспансеризацию и необходимые обследования. По мнению руководства больницы, постоянное проживание фельдшера на острове поможет обеспечить полноценное медицинское обслуживание населения. При этом практика выездной работы также сохранится.

Остров Залит (Залита) или остров Талабск входит в архипелаг Талабских островов в Псковском озере. Численность населения острова по данным на 2010 год составляет 173 человека. На соседнем острове им. Белова (о. Верхнем) проживает 27 человек. Сообщение между Талабскими островами и большой землей осуществляется водным транспортом. Для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости жителям островов администрация области закупила два судна на воздушной подушке на восемь и двенадцать мест.