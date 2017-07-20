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Общество

Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля

22 июля Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь приглашает псковичей и гостей города на престольный праздник – обретение мощей преподобного Корнилия Крыпецкого. Как сообщили Псковскому агентству информации в монастыре, торжественное богослужение будет проходить в  храме Успения Пресвятой Богородицы.

Для посещения праздничных богослужений от автобусной остановки возле Псковского кремля будет организован отъезд паломников в Крыпецкий монастырь. 22 июля в 7:00 в обитель отправится городской автобус, который по окончании праздника в 14:00 отвезёт паломников в Псков. Стоимость поездки Псков - Крыпецы - Псков составит 180 рублей.

Начало водосвятного молебна – в 7:30. Божественная литургия с праздничным крестным ходом -  в 9:00.

Все желающие смогут окунуться в святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.

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