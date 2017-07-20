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Общество

Студенческий стройотряд ПсковГУ продолжает трудовой сезон в «Псковэнерго»

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжается трудовой сезон для студенческого строительного отряда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. На объектах ПО «Северные электрические сети» созданы рабочие места для студентов 2 и 3 курса Псковского государственного университета, обучающиеся по профилям «Электроснабжение», «Электропривод и автоматика», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций, учреждений».

Студентам предоставлены рабочие места в РЭС-1 и РЭС-5, каждый из бойцов стройотряда занят на своем направлении производственной деятельности. Так, командир стройотряда Анастасия Смирнова работает в оперативно-диспетчерской группе РЭС-1, где занимается каталогизацией актов разграничения балансовой принадлежности и занесением данных в программный комплекс «Аварийность». Комиссар отряда Александр Юрьев трудится на участке по надзору за кабельными линиями РЭС-5. В его рабочие обязанности входит паспортизация кабельных линий 6-10 кВ и актуализация данных по кабельным линиям в ПК «Форга-энерго». С программными комплексами «Модус» и Mapinfo работают студенты Александра Кубилюс, получившая распределение в ОДГ РЭС-5, и Роман Дякив, направленный в РЭС-1.

Бойцы стройотряда ПсковГУ заняты и в процессе технологического присоединения потребителей. Ольга Пантелеева трудится в Центре обслуживания потребителей «Псковэнерго», где не только принимает и оформляет заявки на техприсоединение, но и дает консультации по процедуре подключения к сетям. Студент Дмитрий Василенко работает в архиве документов по технологическому присоединению, в его обязанности входит обработка и комплектация пакетов документации к каждому договору.

Помимо работы с документами, будущие энергетики имеют возможность познакомиться с действующими электроустановками. Так, студент Сергей Радостев в составе бригады участка по эксплуатации ТП и РП РЭС-5 принимает активное участие в плановом ремонте и техобслуживании трансформаторных подстанций в Пскове.

Перед началом работы все участники стройотряда прошли необходимые инструктажи, за каждым студентом закреплен наставник из числа опытных специалистов. Планируется, что работа стройотряда ПсковГУ на объектах «Псковэнерго» продолжится до начала августа.

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