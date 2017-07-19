264 нарушения ПДД допустили водители автобусов с детьми в Псковской области в 2017 году

15:55, 20 июля 2017, ПАИ

По состоянию на 19 июля в Псковской области зарегистрированы 264 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, который перевозят детей. Об этом сообщил госинспектор безопасности дорожного движения отдела надзора ГИБДД УМВД РФ по Псковской области Владимир Наумов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Псков» 20 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что постоянно проводятся рейдовые мероприятия, в том числе и по детским креслам. Если выявляются нарушения, они не оставляются безнаказанными, заверил Владимир Наумов. Он отметил, что сейчас на территории России происходит много резонансных ДТП с участием автобусов, в которых гибнут люди. В Псковской области больше всего аварий регистрируется на трассе Санкт-Петербург - Невель. Большинство аварий с автобусами происходят по причине того, что водители просто засыпают за рулем.

Сотрудник ГИБДД также сказал, что если ввести запрет о перевозке детей в автобусах старше 10 лет, то в Псковской области не на чем будет перевозить детей, так как возраст более 2 тысяч транспортных средств превышает эту цифру.

Врио начальника отдела транспортного и автодорожного надзора Елена Барсукова добавила, что было проведено 176 контрольных мероприятий, в том числе 31 - по детским перевозкам, 82 рейда, проверены 140 автомобилей. Таке находится под контролем перевозка детей в летние лагеря. Госавтодорнадзор уведомляет перевозчика, потом проверяет транспорт. «Все водители у нас соблюдают необходимые требования. Нарушений выявлено не было», - сообщила Елена Барсукова.