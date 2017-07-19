0
23:00
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
09:20
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
20:07
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
09:20
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
18:15
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
09:28
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
14:00
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
Еще новости
Происшествия

264 нарушения ПДД допустили водители автобусов с детьми в Псковской области в 2017 году

По состоянию на 19 июля в Псковской области зарегистрированы 264 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, который перевозят детей. Об этом сообщил госинспектор безопасности дорожного движения отдела надзора ГИБДД УМВД РФ по Псковской области Владимир Наумов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда – Псков» 20 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что постоянно проводятся рейдовые мероприятия, в том числе и по детским креслам. Если выявляются нарушения, они не оставляются безнаказанными, заверил Владимир Наумов. Он отметил, что сейчас на территории России происходит много резонансных ДТП с участием автобусов, в которых гибнут люди. В Псковской области больше всего аварий регистрируется на трассе Санкт-Петербург - Невель. Большинство аварий с автобусами происходят по причине того, что водители просто засыпают за рулем.

Сотрудник ГИБДД также сказал, что если ввести запрет о перевозке детей в автобусах старше 10 лет, то в Псковской области не на чем будет перевозить детей, так как возраст более 2 тысяч транспортных средств превышает эту цифру.

Врио начальника отдела транспортного и автодорожного надзора Елена Барсукова добавила, что было проведено 176 контрольных мероприятий, в том числе 31 - по детским перевозкам, 82 рейда, проверены 140 автомобилей. Таке находится под контролем перевозка детей в летние лагеря. Госавтодорнадзор уведомляет перевозчика, потом проверяет транспорт. «Все водители у нас соблюдают необходимые требования. Нарушений выявлено не было», - сообщила Елена Барсукова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
19 июля 2017
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках 2
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
19 июля 2017
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 7
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
18 июля 2017
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
18 июля 2017
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
17 июля 2017
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом 2
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички
17 июля 2017
В Детском парке Пскова неизвестные закрасили запретительные таблички 4
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
15 июля 2017
В Псковской области разыскивают 19-летнего учащегося колледжа
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда
13 июля 2017
Псковская управляющая компания подала в суд на жильцов, установивших теплицу на козырьке подъезда 4

Идет загрузка...