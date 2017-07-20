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Общество

Вывесить флаги на фасадах домов поручено псковским управляющим компаниям

Сегодня, 20 июля, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. В нем приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, курирующий сферу ЖКХ, глава администрации муниципалитета Игорь Калашников, представители Управления городского хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе совещания были подведены итоги мониторинга дворовых территорий к празднованию Дней города. Глава администрации муниципалитета Игорь Калашников отметил, что городские территории в целом готовы к проведению праздника, но есть отдельные места, находящиеся в ведении управляющих компаний, которым нужно уделить внимание, а именно, убрать территории от мусора, скосить траву, привести в надлежащий вид урны, вывесить флаги России и города Пскова на фасадах домов.

На повестке дня были рассмотрены и другие актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства города.

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