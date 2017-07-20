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Общество

Эксперт: У нас люди ездят по понятиям и по поговоркам, - «по-псковски»

«У нас в Пскове люди ездят по понятиям и по поговоркам, - «по-псковски», считает АНО «Учебный центр содействия развитию транспортно-дорожного комплекса Псковской области», член общественного совета УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола, посвященного деятельности ГИБДД, который проходил сегодня, 20 июля, в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

«Каждое второе нарушение Правил дорожного движения в Псковской области совершается по причине превышения скоростного режима», - добавил также эксперт.

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