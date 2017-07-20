Более 100 человек уже зарегистрировались для участия в историческом квесте «Вот тот дом!»

11:17, 20 июля 2017, ПАИ

В эту субботу, 22 июля, в 12:00 стартует третий городской исторический квест «Вот тот дом!», проводимый в рамках празднования Дней города. И уже более 100 псковичей заявили о своем участии в мероприятии и начали готовить презентацию своей команды, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. «Регистрация закрывается 21 июля и у вас еще есть время позвать близких, друзей или коллег и насладиться этой интерактивной экскурсией», - подчеркнули они.

Напомним, в этом году квест будет посвящен не просто знаменательным зданиям нашего города, а местам, связанным с пребыванием в Пскове императора Николая II и Рода Романовых.

Помимо головоломок организаторы обещают участникам немало интерактивных заданий – например, в память об участии в квесте команды смогут собственными руками выковать памятную монету, причем абсолютно бесплатно. Ну и традиционно, всех участников ждет не просто отличное настроение и полезное времяпрепровождение, но и памятные призы.

Спешите регистрироваться – еще есть свободные места!

Регистрация на сайте: http://aventin-pskov.ru/247/ и по телефону: 8112-29-84-84

Организаторы:

Центр недвижимости «Авентин – Псков», Псковский музей – заповедник, ЗАО Сургутнефтегазбанк, сеть АЗС Сургутнефтегаз

Партнеры соревнований: апарт-отель «Камелот», справочная служба о товарах и услугах 053, Медиахолдинг Псковской Области, Псковское агентство информации, газета Псковская Правда, Водаком, Фабрика мороженого, компания МЕГА Холод.