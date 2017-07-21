Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу

10:09, 21 июля 2017, ПАИ

Завтра, 22 июля, в 12:00 стартует третий городской исторический квест «Вот тот дом!», проводимый в рамках празднования Дней города. В прошлом году участие в мероприятии приняли более 200 человек, среди которых были не только семьи и друзья, но и команды, включающие коллег и, по их словам, участие в квесте стало для них отличной альтернативой тимбилдинга, сообщили Псковскому агентству информации организаторы квеста.

«Совместное решение головоломок и соревновательный дух сплочают не хуже доброго застролья», - подчеркнули участники квеста в прошлом году.

«Если и вы выбираете форму проведения корпоративного мероприятия – регистрируйте команду для участия в квесте #ВоттотДом . Сегодня последний день приема заявок!», - подчеркнули организаторы.

Напомним, в этом году квест будет посвящен не просто знаменательным зданиям нашего города, а местам, связанным с пребыванием в Пскове императора Николая II и Рода Романовых.

Помимо головоломок организаторы обещают участникам немало интерактивных заданий – например, в память об участии в квесте команды смогут собственными руками выковать памятную монету, причем, абсолютно бесплатно. Ну и традиционно, всех участников ждет не просто отличное настроение и полезное времяпрепровождение, но и памятные призы.

Узнать историю Пскова в интерактивной форме можно в эту субботу

Спешите регистрироваться – еще есть свободные места!

Регистрация на сайте: http://aventin-pskov.ru/247/ и по телефону: 8112-29-84-84

Организаторы:

Центр недвижимости «Авентин-Псков», Псковский музей-заповедник, ЗАО «Сургутнефтегазбанк», сеть АЗС «Сургутнефтегаз».

Партнеры соревнований: апарт-отель «Камелот», справочная служба о товарах и услугах 053, Медиахолдинг Псковской области, Псковское агентство информации, газета «Псковская правда», компания «Водаком», Фабрика мороженого, компания «МЕГА Холод».