Пскович разбил зеркала в автомобиле и угрожал убийством его хозяину

16:41, 20 июля 2017, ПАИ

В Пскове наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил информацию от дежурного пульта о том, что у одного из домов по улице Госпитальной мужчина угрожает гражданину предметом, похожим на пистолет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам потерпевшего, неизвестный ему гражданин повредил зеркала заднего вида на его автомобиле, после чего стал угрожать физической расправой, а затем достал из сумки предмет, похожий на пистолет и, направив его в сторону потерпевшего, продолжил угрожать его жизни и здоровью.

Стражи порядка задержали 26-летнего подозреваемого и доставили в дежурную часть отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.