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14-летняя воспитанница Детской деревни - SOS разыскивается в Пскове

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Ольги Дмитриевой 2003 года рождения. По имеющимся данным, 17 июля она ушла из дома в Детской деревне - SOS, расположенной в деревне Борисовичи Псковского района, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Приметы: на вид 16-17 лет, средней полноты, волосы прямые темно-русые, рост 165 сантиметров, глаза серые.

На момент ухода  была одета в белое платье в чёрную вертикальную полоску, «толстовку» с капюшоном синего цвета, белые босоножки.

«Ольга Дмитриева ранее уже уходила из дома. Она может посещать гипермаркеты», - отметили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112)  676-844, 676-874, 676-851, 676-872.

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