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Общество

Александр Бастрыкин наградил псковских следователей

Сегодня, 20 июля, в Пскове состоялось оперативное совещание под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в котором приняли участие руководители следственных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, а также второго следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) ГСУ СКР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ Александр Бастрыкин наградил знаком отличия «За службу закону» 20 следователей из различных следственных управлений в Северо-Западном федеральном округе, в том числе псковичей Артема Солодовникова и Алексея Тимофеева.

Открывая совещание, глава ведомства обратил особое внимание на расследование уголовных дел и рассмотрение материалов проверок по сообщениям о нарушении трудовых прав граждан в части невыплаты заработной платы и расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.

Затем Александр Бастрыкин заслушал отчеты о состоянии следственной работы следственных управлений СК РФ по Архангельской, Новгородской, Мурманской областям за прошедший период 2017 года, а также доклады о ходе и результатах расследования уголовных дел, находящихся в производстве вышеперечисленных управлений, а также СУ СКР по Республике Карелия, поставленных на особый контроль председателя Следственного комитета.

По всем уголовным делам Александром Бастрыкиным даны необходимые указания руководителям структурных подразделений Следственного комитета о направлении дальнейшего расследования.

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