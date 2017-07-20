В Пскове почтили память Почетного гражданина города Николая Деревенченко

17:57, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июля, в Пскове почтили память Почетного гражданина, участника боев за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков Николая Деревенченко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, торжественный митинг у мемориальной доски на доме, где многие годы жил Николай Деревенченко, собрал представителей городской власти, ветеранов и близких почетного псковича.

Участников мероприятия приветствовал заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов: «Таким людям, как Николай Деревенченко, наш город обязан свободой и мирным небом над головой. Благодаря ему и его соратникам Псков сегодня имеет возможность отмечать День города и День освобождения от оккупации. Мемориальная доска в его честь - это своеобразное напоминание новым поколениям псковичей о том, насколько важно сегодня беречь мир, защищать родную землю и не допустить повторения военного лихолетья».

«Николай Иванович как настоящий боец сражался за Псков, потом участвовал в возрождении города из руин в послевоенный период. Он никогда не умел сидеть на месте без дела, и как талантливый человек, был талантлив во всем. Вместе со своей супругой он создал образцовый двор с цветниками и клумбами, проводил большую воспитательную работу с молодежью и многое сделал для микрорайона и города», - отметил депутат Псковской городской Думы по округу № 1 Григорий Турчин.

Воспоминаниями о Николае Деревенченко поделились ветераны труда, члены ветеранской организации микрорайона. Далее участники митинга посетили двор, который Николай Деревенченко вместе с супругой благоустроили и засадили цветами.

Встреча продолжилась в библиотеке «Диалог», где в канун Дня города собрались ветераны двух микрорайонов. Замглавы Пскова Сергей Гаврилов поздравил гостей с наступающим праздником.